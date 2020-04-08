جدل حول نائب تونسي خرق الحجر الصحي لممارسة كرة القدم

تسبب نائب في البرلمان التونسي في جدل واسع عندما شارك في مباراة كرة قدم في وضح النهار ليخرق بذلك الحجر الصحي العام المعلن في البلاد.

وتناقل متصفحون بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو النائب سالم الأبيض عن حزب "حركة الشعب" وهو يبادل الكرة مع آخرين بأزيائهم الرياضية على بساط اصطناعي بأحد ملاعب مدينة جرجيس في الجنوب.

وتمثل الحادثة خرقا لتدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي التي توختها السلطات في وقت يتزايد فيه السخط والخوف من انفلات العدوى وعدم الإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة.

يشار إلى أن سالم الأبيض الذي يشارك حزبه في الائتلاف الحكومي، هو من بين النواب الذين أعلنوا عن تلقيهم تحذيرات من وزارة الداخلية حول وجود تهديدات ارهابية ضدهم.

وقال الأبيض "أمارس الرياضة بشكل منتظم منذ أكثر من 35 عاما ولم اتوقف عن ذلك، واعتبر أن ممارسة الرياضة مفيدة للصحة .. لو مارسنا الرياضة جميعا لكان واقعنا الصحي أفضل بكثير".

وتابع النائب في تصريحه لإذاعة "موزاييك" الخاصة "لم أمارس الرياضة لمدة ثلاثة أسابيع قمت بالعدو، وانضممت لمجموعة للعب كرة القدم نزولا عند طلبهم. الحادثة كانت عفوية لكن للأسف وقع توظيفها سياسيا".

وفرضت السلطات في تونس الحجر الصحي العام في البلاد منذ 22 مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع انتقال العدوى، لكن الشرطة والجيش يواجهان صعوبات لفرض تطبيقه بالكامل.

وأمس حذر وزير الصحة عبد اللطيف المكي من عواقب وخيمة في حال لم يتم الالتزام بالحجر الصحي في وقت تتوقع فيه السلطات الصحية ذروة انتشار الفيروس خلال الأسبوعين المقبلين.