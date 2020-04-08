قائد اليونيفيل يرسل شكاوى للامم المتحدة حول انتهاك إسرائيل الأجواء اللبنانية

أرسل قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" الجنرال ستيفانو ديل كول شكاوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حول انتهاك إسرائيل الأجواء اللبنانية.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، استعرض المسؤول الأممى مع رئيس وزراء لبنان حسان دياب المستجدات الراهنة وعمل "اليونيفل" في لبنان والإجراءات التي تقوم بها لمكافحة كورونا.

وشدد ديل كول على "الحاجة إلى وضع حد للخروق الإسرائيلية بمساعدة مجلس الأمن"، موضحا "أن الوضع مستقر على امتداد الخط الأزرق".

من جهته أكد دياب أن "لبنان لا يقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة"، داعيا "الأمم المتحدة إلى فضح هذا التصرف علانية وبكل الوسائل المتاحة".

وأعرب دياب عن تأييده دعوة الأمين العام للأمم المتحدة "لوقف إطلاق النار، حيثما كان في العالم، والإنصراف للتصدي لجائحة الكورونا التي لا تكترث لهوية أو عرق، أو فئة أو معتقد".