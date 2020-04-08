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فيديو.. نائب برلماني يكشف سبب تفشي فيروس كورونا في كفر الدوار

أرشيفية
أرشيفية
نوره علي
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 2:06 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 2:06 ص

قال النائب محمد تمراز، عضو مجلس النواب، إن سبب تفشي فيروس كورونا في مدينة كفر الدوار، يعود لكونها مدينة صناعية، تكتظ بعدد كبير من العمالة، مشيرًا إلى أن الشركات والمصانع بالكفر لديها حوالي 20 ألف عامل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج « التاسعة»، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، يوم الثلاثاء، أنه حتى مع تخفيف أعداد العمالة، يظل هناك فرصة لانتشار الفيروس، وذلك لأن العامل يخالط الناس في الشارع والمواصلات، خاصة العمال القادمين من مدينة «أبو حمص»، ومحافظة الإسكندرية.
موضحًا أن معظم العمال يتردون على محافظة الإسكندرية من أجل العمل أيضًا، مضيفًا أن الأسواق العشوائية سببًا رئيسيًا في انتشار العدوى، لأن البعض مازال مضطر للعمل وسط هذه الأزمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الثلاثاء، تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى1450 إصابة في مصر.


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