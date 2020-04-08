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عرضت فضائية «الحدث»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد انطلاق أول قطار من مدينة ووهان الصينية، بعد قرار السلطات إنهاء إجراءات عزلها.

وقررت السلطات الصينية، إنهاء إجراءات عزل مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد.