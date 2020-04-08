 بالفيديو.. انطلاق أول قطار من ووهان بعد إنهاء عزلها - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أبريل 2020 12:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. انطلاق أول قطار من ووهان بعد إنهاء عزلها

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 12:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 12:25 م

عرضت فضائية «الحدث»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد انطلاق أول قطار من مدينة ووهان الصينية، بعد قرار السلطات إنهاء إجراءات عزلها.

وقررت السلطات الصينية، إنهاء إجراءات عزل مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك