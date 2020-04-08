سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 محتجزا

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، عفوًا عن مجموعة من نزلاء السجون المدانين في قضايا مختلفة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، شمل العفو 599 محتجزًا، منهم 336 نزيلًا أجنبيًا.