سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 محتجزا

الأكثر قراءة
الصحة العالمية: الصيف لن يمنع فرص الإصابة بكورونا.. هناك طريقة وحيدة
ردا على ترامب.. الهند تعلن تزويد الدول المتضررة من كورونا بـ«العلاج المحتمل»
جامعة القاهرة: تأكدنا من نسبة نجاح بروتوكول العلاج المبدئي لكورونا
بعد ولادتها بساعات.. وفاة أول طفلة لمصابة بكورونا في مستشفى العجمي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، عفوًا عن مجموعة من نزلاء السجون المدانين في قضايا مختلفة.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، شمل العفو 599 محتجزًا، منهم 336 نزيلًا أجنبيًا.