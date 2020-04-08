يبدأ صرف الشريحة الأخيرة من معاشات أبريل لمن يتقاضون معاشا أكثر من 2000 جنيه، حيث تقرر الصرف لها خلال يومي الأربعاء والخميس (8 و9) أبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ أبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له.