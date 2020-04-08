 اليوم وغدا.. بدء صرف الشريحة الأخيرة من معاشات أبريل لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم وغدا.. بدء صرف الشريحة الأخيرة من معاشات أبريل لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:48 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:48 ص

يبدأ صرف الشريحة الأخيرة من معاشات أبريل لمن يتقاضون معاشا أكثر من 2000 جنيه، حيث تقرر الصرف لها خلال يومي الأربعاء والخميس (8 و9) أبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ أبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له.


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