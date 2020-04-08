إلغاء موسم الدوري الإيطالي لكرة السلة والطائرة بسبب كورونا

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة السلة اليوم الثلاثاء إنهاء موسم دوري الدرجة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار الذي أعلنه رئيس الاتحاد جيوفاني بتروتشي بعد يوم واحد من إلغاء الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة موسم دوري السوبر بجانب بطولتين للدوري في الدرجات الدنيا.

وكان دوري الرجبي هو أول مسابقة رياضية تتعرض للإلغاء في إيطاليا في 27 من الشهر الماضي.

وتوقفت الأنشطة الرياضية في إيطاليا حتى 13 ابريل الجاري بعد دخول البلاد في حالة انغلاق منذ التاسع من مارس الماضي ويبدو أن الحكومة الإيطالية ستعلن قريبا عن تمديد وقف النشاط الرياضي.

وقال بتروتشي "من خلال الحكومة، والاقاليم والعلم نرى بوضوح مؤشرات واضحة ومحكمة بشأن التباعد الاجتماعي، مثل هذه المعايير من المستحيل احترامها في رياضة التحامية مثل كرة السلة".

ويبدو أن قرار الاتحاد الإيطالي للسلة يعني عدم الإعلان عن بطل المسابقة واعتبار هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى ملغيا.

وتردد أن دوري الكرة الطائرة قد تجرى منافسات الملحق الفاصل له إذا تلاشت أزمة فيروس كورونا، بشرط الحصول على موافقة من الحكومة وسلطات الصحة.