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بريطانيا تسجل 938 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هدى أمين
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:45 م

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 938 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء اليوم الأربعاء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في بريطانيا؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 60 ألف إصابة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 83 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و455 ألف إصابة.

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