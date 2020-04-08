بريطانيا تسجل 938 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 938 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء اليوم الأربعاء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في بريطانيا؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من سبعة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 60 ألف إصابة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 83 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و455 ألف إصابة.