 اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بالغردقة لإجراء أعمال الصيانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بالغردقة لإجراء أعمال الصيانة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:47 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 6:47 ص

يتم اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي 5 ساعات "من 9 صباحا حتى 2 ظهرا عن عدة مناطق بمدينة الغردقة هي "حلقة السمك" و"حي العنبر" و"منطقة جبانة الأطفال" و"منطقة المحجر"، وذلك لإجراء أعمال صيانة للمحولات الكهربائية.


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