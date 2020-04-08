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يتم اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي 5 ساعات "من 9 صباحا حتى 2 ظهرا عن عدة مناطق بمدينة الغردقة هي "حلقة السمك" و"حي العنبر" و"منطقة جبانة الأطفال" و"منطقة المحجر"، وذلك لإجراء أعمال صيانة للمحولات الكهربائية.