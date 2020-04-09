خبراء يابانيون: بوسع اليابان احتواء كورونا في غضون شهر إذا قل التعامل بين الأشخاص بنسبة 80%

قال فريق الاستجابة لـفيروس "كورونا" في وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن بوسع الدولة أن تسيطر على الفيروس في غضون شهر من الآن إذا انخفض مستوى التعامل بين الأشخاص بنسبة 80%.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي قد أعلن أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وخمس محافظات أخرى بعد ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

ونسبت صحيفة "جابان تايمز" - النسخة الإنجليزية - إلى الخبراء قولهم إن الوقت المطلوب لاحتواء العدوى سيتحدد على أساس مدى تغيير الشركات والأفراد لأنشطتهم.

وقال الصحيفة إن حالة الطوارئ ستظل قائمة حتى 6 مايو المقبل. وحُدد هذا التاريخ بناء على تقدير من هيروشي نيشيورا وهو أستاذ بجامعة هوكايدو متخصص في علم الأوبئة النظري وهو عضو في فريق الاستجابة التابع لوزارة الصحة اليابانية.

ووفقا لنيشيورا إذا تراجع التواصل بين الأشخاص بنسبة 80% فإن عدد الإصابات سينخفض بشدة في غضون أسبوعين وسيتم احتواء مرض (كوفيد-19) الذي تسببه السلالة الجديدة من الفيروسات التاجية (كورونا) في غضون شهر واحد.

وبحسب هذا التقدير، ستستغرق اليابان ثلاثة أشهر لاحتواء الفيروس إذا تراجع التعامل بين الأشخاص بنسبة 70% فقط.