أحمد صلاح حسني عن «الفتوة»: تحدي جديد سعيد به

أكد الفنان أحمد صلاح حسني أن مسلسله الجديد "الفتوة"، يعد تحدي جديد له ويشعر بالسعادة نحوه، ومن المقرر عرض "الفتوة"، خلال السباق الرمضاني المقبل، ويظهر بدور شخص يدعى "أبو شديد".

ونشر حسني بوستر المسلسل والذي يظهر فيه برفقة الفنان ياسر جلال، قائلا: "سعيد بالعمل مع أخ وصديق غالي على قلبي الكلام لن يعطيه حقه موضوع مختلف من رائحه مصر الحلوه".

وتتناول أحداث المسلسل الحياة الاجتماعية في حي الجمالية قبل مائة عام ، من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى المتعلقة بالحارة المصرية قديما ، وتحديدا مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التي دارت خلال هذا العصر.

"الفتوة" بطولة ياسر جلال، وأحمد صلاح حسنى، ومي عمر،ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وأحمد خليل، وباقة من النجوم ، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى.