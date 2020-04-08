العراق: تدمير تجمعات لداعش جنوب تلعفر

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دمرت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، 5 تجمعات لتنظيم (داعش) في عملية أمنية جنوب تلعفر.

وذكر بيان للحشد الشعبي أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء، أن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة باللواءين 40، و53 أطلقت عملية أمنية، لتطهير جبل شيخ ابراهيم جنوب تلعفر.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن تدمير 5 تجمعات لداعش كانت تضم موادً لوجستية وغذائية ومواد متفجرة والاستيلاء عليها.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية في محافظة "نينوي" تصدت أمس الثلاثاء، لهجوم نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي، استهدف ناحية النمرود جنوب شرق الموصل.