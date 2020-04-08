الأردن تمنع استيراد جميع البضائع الإيطالية وتوقف تصدير المواد الغذائية إلى الخارج

قررت الحكومة الأردنية اليوم، منع استيراد جميع البضائع ذات المنشأ الإيطالي، وذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد هناك.

وأوقف وزير العمل الأردني نضال البطاينة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، استيراد التفاح القادم من إيطاليا بشكل فوري، وجميع البضائع ذات المنشأ الإيطالي وعدها إحدى الدول الموبؤة بهذا الفيروس.

كما قررت الحكومة الأردنية، وقف العمل بمنح رخص تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية إلى الخارج.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، إن القرار، جاء في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للمحافظة على المخزون في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد والتداعيات التي قد تنجم عنها وآثارها المحتملة على الأسواق العالمية وما يشهده العالم من تزايد انتشار الوباء وما يتبعه من إغلاقات في الأسواق العالمية والعربية وما قد يلحقه من أضرار على الأسواق التجارية الأردنية.

وأشار إلى أن قرار وقف تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية سيستمر إلى حين الانتهاء من دراسة تقييم المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية والمواد الخام الداخلة في صناعتها.