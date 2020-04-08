سول: وقف الإعفاء من تأشيرة الدخول للدول التي تمنع الكوريين من دخولها مؤقتا

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون، اليوم الأربعاء إنه سيوقف الإعفاء من تأشيرة الدخول لمواطني الدول التي تمنع دخول الكوريين الجنوبيين إليها بصورة مؤقتة، بالإضافة إبلا توسيع الحظر بشأن دخول الأجانب لأغراض غير عاجلة وضرورية.

جاء تصريح جيونج أثناء ترؤسه اجتماع تدابير فيروس كورونا في المجمع الحكومي صباح اليوم ، وقال: "وفقا لمبدأ التعامل بالمثل، سنعزز مستوى الحظر للأجانب "، حسب وكالة يونهاب للأنباء.

وطلب جيونج من الوزارات المعنية وضع سبل تطبيق نتيجة اجتماع اليوم بصورة عاجلة بالإشارة إلى إمكانية المناقشة النشطة حول سبل الحد من انتقال الوباء عبر القادمين من الخارج.