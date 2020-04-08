جامعة سعودية تنجح في عزل فيروس كورونا تمهيدا لتطوير لقاح بشأنه

أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن العلماء السعوديين بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة، تمكّنوا من عزل فيروس كورونا المستجد؛ تمهيدًا لتطوير لقاح له.

وعبر مداخلته ببرنامج كلنا مسؤول، المذاع على قناة السعودية، اليوم الاربعاء قال اليوبي:"عند تجهيز اللقاح سيتم تجريبه أولًا على الحيوانات، ثم تؤخذ الموافقة الرسمية من الجهات المختصة، وأخذ الاحتياطات، ومن ثم تجريبه على الإنسان".

وتابع "لقد تمكنا في السابق من تطوير لقاح لفيروس كورونا – متلازمة الشرق الأوسط، الذي ظهر في السعودية في العام 2012".