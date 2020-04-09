رئيس جامعة طنطا: دعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية مدربة لمواجهة كورونا

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع، حرص الجامعة على دعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية مدربة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى توافر كافة الإمكانيات اللازمة لدعم مستشفيات وزارة الصحة ولدعم الدولة في القضاء على الفيروس، مؤكدًا أن الأطباء في مصر والعالم حاليًا يخوضون حربًا ضروسًا على "كورونا"، واصفًا إياهم بخط الدفاع الأول الذين يواصلون الليل بالنهار لإنقاذ المصابين.

وأوضح سبع أنه تم تدريب فريق من الأطباء بالجامعة على كيفية التعامل مع مرضى فيروس "كورونا"، بما في ذلك كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، والتدرب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبي داخل المستشفيات، وكيفية سحب العينة من المريض، بجانب التدرب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي.

وأعلن عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور أحمد غنيم استلام الفريق الطبي الإشراف على مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع.

وأوضح غنيم أن الفريق الطبي المشارك يتكون من 10 أطباء في تخصصات الأمراض الصدرية، والتخدير، والعناية المركزة، والأمراض المتوطنة، والباطنة، والكلينيكال باثولوجي، والأشعة التشخيصية.

واستقبل غنيم الفريق الطبي اليوم بمقر الكلية، بحضور أستاذ الصدر ومدير المستشفى الرئيسي الدكتور محمد حنتيرة، ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة الدكتورة هالة الجندي، ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية الدكتورة منال عيد، ومنسقي الفريق أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة الدكتور محمد سمير وأستاذ مساعد الأمراض الصدرية الدكتورة راجيا شرشر، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية في العناية بالمرضى.

وأكد الأطباء عقب وصولهم لمستشفى كفر الزيات العام - بصحبة عميد الكلية الدكتور أحمد غنيم - أنهم شاركوا من أجل خدمة بلدهم، وللمساعدة في علاج المرضى.