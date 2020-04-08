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فيديو.. شعبة الملابس: جميع المصانع تعمل على الإنتاج المحلي بعد وقف التصدير

أرشيفية
أرشيفية
نوره علي
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 3:44 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 3:45 ص

قال عمرو حسن، رئيس الشعبة العامة لصناعة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن صناعة المحلية تتطلب بذل جهد كبير لتطويرها، نظرًا لما تمر به البلاد من أزمة كورونا، التي نتج عنها إغلاق الدول الأجنبية باب التصدير.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج « أفكار مؤثرة»، المذاع عبر فضائية « الحدث اليوم»، أن الصناعة المحلية ستحدث تقدمًا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن معظم المصانع التي كانت تعتمد على التصدير، اتجهت للإنتاج المحلي.

وتابع أن هناك مبادرة أطلقتها الغرفة التجارية لصناعة الملابس، بمنح خصومات تصل إلى 20% لجميع العاملين في القطاع الصحي، على جميع المنتجات المتاحة من 30 شركة، تقديرًا لدورهم ومجهودهم في مكافحة أزمة كورونا.

وطالب الدولة بدعم قطاع صناعة الملابس الجاهزة من خلال منحهم قروض، لسداد مصروفات التشغيل، واستمرار عجلة العمل، مشيرًا إلى أن أصحاب المحلات والمصانع لديهم تخوفًا من الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة، يحتاج إلى مساعدة، حتى يستمر في العمل، مستطردًا: « الناس خائفة من الخسائر الكبيرة التي من الممكن تتعرض لها جراء الأزمة، وحالة الركود التي تمر بها الصناعة».


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