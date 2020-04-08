تونس تقر اليوم عطلة استثنائية للحد من حركة التجوال

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أقرت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء يوم عطلة استثنائية من بين قرارات أخرى في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رئاسة الحكومة عن اعتبار بعد غد الجمعة يوم عطلة استثنائية يضاف إلى عطلة نهاية الأسبوع، السبت والأحد، للحد من حركة الجولان.

كما فرضت الحكومة قيودا جديدة لعزل الولايات عن بعضها.

وتتوقع وزارة الصحة في تونس ذروة انتشار الفيروس خلال الاسبوعين المقبلين.

وفرضت تونس حجرا صحيا عاما منذ نحو ثلاثة اسابيع وحظر تجول ليلي لكن وزارة الصحة حذرت من حصول انتكاسة في عدد الاصابات بسبب خرق الحجر الصحي في الشوارع.