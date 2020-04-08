 تونس تقر اليوم عطلة استثنائية للحد من حركة التجوال - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أبريل 2020 9:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تونس تقر اليوم عطلة استثنائية للحد من حركة التجوال

تونس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 9:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 9:09 م

أقرت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء يوم عطلة استثنائية من بين قرارات أخرى في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رئاسة الحكومة عن اعتبار بعد غد الجمعة يوم عطلة استثنائية يضاف إلى عطلة نهاية الأسبوع، السبت والأحد، للحد من حركة الجولان.

كما فرضت الحكومة قيودا جديدة لعزل الولايات عن بعضها.

وتتوقع وزارة الصحة في تونس ذروة انتشار الفيروس خلال الاسبوعين المقبلين.

وفرضت تونس حجرا صحيا عاما منذ نحو ثلاثة اسابيع وحظر تجول ليلي لكن وزارة الصحة حذرت من حصول انتكاسة في عدد الاصابات بسبب خرق الحجر الصحي في الشوارع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك