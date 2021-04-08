إصابة 4 جنود سوريين في قصف إسرائيلي طال محيط دمشق

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أصيب 4 جنود سوريين في قصف إسرائيلي طال محيط العاصمة السورية دمشق ليل الأربعاء/الخميس ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ودوت أصوات انفجارات عنيفة غربي دمشق وانطلقت ثلاثة مضادات أرضية من محيط دمشق وتصدى اثنان منها لصواريخ وشوهدت وهي تتفجر في الجو.

وأفادت (سانا) بأن وسائط الدفاع الجوي السورية أسقطت معظم الصواريخ. وأشارت إلى أن ذلك الهجوم أدى كذلك إلى بعض الخسائر المادية.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن " الدفاع الجوي التابع للجيش السوري تصدى لقصف إسرائيلي مصدره مناطق الجولان السوري المحتل".

وكانت أخر مرة شنت فيها إسرائيل قصف على سورية في 16 آذار/مارس الماضي ، والقصف الإسرائيلي هو الثامن على سورية خلال العام الجاري.