حاكمة طوكيو تطالب الحكومة المركزية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كورونا

طالبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم الخميس، الحكومة المركزية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كوفيد -19 في ظل شبه حالة الطوارئ المفروضة مع تزايد المخاوف بشأن عودة ظهور الإصابات في العاصمة.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أبلغت طوكيو عن 555 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء وهو أكبر عدد يتم تسجيله خلال شهرين وقبل أقل من أربعة أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو.

وقالت كويكي للصحفيين إنها ستتشاور مع الحكومة المركزية بشأن المدة التي ستكون فيها هذه الإجراءات سارية لكنها يجب أن تغطي عطلة الأسبوع الذهبي من أواخر أبريل وحتى أوائل مايو.

وأضافت أن: "الحد من تدفق الناس هو أمر أساسي في منع العدوى".

وكانت اليابان قد أعلنت أمس الأربعاء عن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد خلال يوم واحد، لتسجل بذلك أعلى حصيلة يومية خلال أكثر من شهرين حيث سجلت أكثر من 3 آلاف حالة.

وشهدت المناطق الحضرية ارتفاعًا في الإصابات ما يفرض ضغوطًا مجددًا على أنظمة الرعاية الصحية الخاصة.