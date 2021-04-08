خارجية أمريكا: وقعنا مذكرتي تعاون مع العراق في مجالي الصحة والأمن

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، إن الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي ناقش مجالات كثيرة للتعاون، بما فيها الثقافة والتعليم والاقتصاد والرعاية الصحية، فضلًا عن تأكيد طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف هود، في مقابلة خاصة لفضائية «العربية»، مساء اليوم الخميس، أنه تم توقيع مذكرتي تعاون مع العراق في مجالي الصحة والأمن، مؤكدًا تعاون الولايات المتحدة العميق مع العراق في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي.
ولفت إلى التعاون مع التحالف الدولي لتدريب القوات الأمنية العراقية، بما فيها البيشمركة لمنحهم الأسلحة، ذاكرًا أن الولايات المتحدة قدمت ما ينوف عن أربعة مليارات دولار للعراق كانوا يذهبون لساحات المعارك ضد داعش.
وذكر أن الولايات المتحدة تعلم أن «داعش» سوف يستمر بتهديد سوريا والعراق، معربًا عن رغبة الولايات المتحدة في ضمان استمرار العمل مع العراق بحيث لا يمكن لداعش أن يشكل تهديدًا على الشعب العراقي.
وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت أمس الأربعاء، عن بدء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي، الأمريكي عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن افتتحا جلسة الحوار والتي تناولت قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجالي التعليم والثقافة.