خارجية أمريكا: وقعنا مذكرتي تعاون مع العراق في مجالي الصحة والأمن

المخرج تامر محسن: تعلمت من الراحل وحيد حامد أن أصنع عملا يعيش للتاريخ

منى زكي: غبت عن الدراما التلفزيونية 4 سنوات بسبب الحمل والولادة

هنادي مهنا تنتهي من تسجيل تتر مسلسلها الإذاعي رحلتي من الشك إلى بلطيم