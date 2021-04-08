دبي تطلق أول مركبة إطفاء كهربائية في الشرق الأوسط

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، أول آلية إطفاء كهربائية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثانية في العالم، مصممة بأحدث التقنيات للتحكم في القيادة و عمليات الإطفاء.



وقال اللواء راشد المطروشي، المدير العام للدفاع المدني في دبي، إن مركبة الإطفاء الكهربائية تتفوق بسرعتها على سائر المركبات التخصصية الأخرى بنسبة 20%، وتتميز بكفاءة عالية في تنفيذ المهام، ومزودة بنظام إضاءة جديث.



وأضاف المطروشي، للصحفيين اليوم الخميس، أن المركبة مزودة بنظام التحكم عن بعد بواسطة تقنيات تمكنها من الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات والحديثة واستلام جميع القراءات بشكل فوري، إضافة إلى تقنية الاتصال المباشر مع المصنع للنواحي التشغيلية، فضلا عن قمرة قيادة متطورة تتسع لستة من رجال الإطفاء والإنقاذ مع خاصية التفاف المقاعد لعقد اجتماعات طاقم العمل لوضع الخطط المناسبة لإدارة الحوادث.



وأوضح أن المركبة تتميز بتقنيات إضافية منها جهاز لقياس مستوى المياه والرغوة بالخزانات، إضافة إلى الشاحن السريع، الذي يمنح المركبة شحنا بنسبة 80% في 40 دقيقة، ويمكنها من إداء المهمات من 6 إلى 8 ساعات متواصلة.



ولفت إلى أن مركبة الإطفاء الكهربائية صديقة للبيئة، لا تنبعث منها أية غازات ضارة كما أنها سهلة التشغيل ولا تصدر أصواتا، وتعزز تحقيق أفضل زمن استجابة للدفاع المدني في دبي.