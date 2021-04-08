 أمراض النبات: حالة محصول القمح في محافظة الشرقية جيدة ومبشرة - بوابة الشروق
الخميس 8 أبريل 2021 2:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

أمراض النبات: حالة محصول القمح في محافظة الشرقية جيدة ومبشرة

يارا صابر
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 2:01 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 2:01 م

تفقد أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة الشرقية، مؤكدا أن الحالة العامة لمحصول القمح هذا الموسم جيدة ومبشرة.

وتفقد الوفد المرافق له، أيضا تجارب قسم بحوث أمراض القمح وكذلك تجارب المحاصيل الشتوية فى محطة البحوث الزراعية بكفر الحمام، للنهوض بمحصول القمح بالشرقية.

وعقد مدير معهد أمراض النبات، اجتماعا مع باحثي المعهد بالمحطة، مؤكدا ضرورة حل مشاكل المزارعين وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشاكل، وكذلك ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للارتقاء بمستوى البحوث وضرورة التوسع فى تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة وعلى ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول سواء فى الأجهزة أو المعامل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك