أمراض النبات: حالة محصول القمح في محافظة الشرقية جيدة ومبشرة

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تفقد أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة الشرقية، مؤكدا أن الحالة العامة لمحصول القمح هذا الموسم جيدة ومبشرة.

وتفقد الوفد المرافق له، أيضا تجارب قسم بحوث أمراض القمح وكذلك تجارب المحاصيل الشتوية فى محطة البحوث الزراعية بكفر الحمام، للنهوض بمحصول القمح بالشرقية.

وعقد مدير معهد أمراض النبات، اجتماعا مع باحثي المعهد بالمحطة، مؤكدا ضرورة حل مشاكل المزارعين وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشاكل، وكذلك ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للارتقاء بمستوى البحوث وضرورة التوسع فى تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة وعلى ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول سواء فى الأجهزة أو المعامل.