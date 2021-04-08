اندلاع حريق كبير في مصفاة نفط شرق المكسيك

أفادت وسائل إعلام مكسيكية، مساء الأربعاء، برصد عدة انفجارات في مصفاة النفط "لاسارو-كارديناز-ديل-ريو" في شرق المكسيك، ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم في المنشأة.

وذكر شهود عيان أن الانفجار الأول تم تسجيله في المصفاة، الواقعة بمنطقة ميناتيتلان في ولاية فيراكروز في حوالي الساعة 16:50 بالتوقيت المحلي، بعدما اندلع حريق في جناح شحن وقود الديزل والبنزين.

وأضافوا أنه تم، حتى الساعة 17:35، سماع دوي 6 انفجارات بشكل عام، ما أدى إلى توسع منطقة الحريق.

ولم تعلق شركة "بيميكس" الحكومية لتكرار النفط، التي تمتلك المصفاة، على الحادث، بينما لم يتم حتى الآن ورود أي تقارير تتحدث عن سقوط قتلى أو مصابين.