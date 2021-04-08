تراجع ثقة المستهلكين في الهند الشهر الماضي

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الهندي تراجع ثقة المستهلكين في البلاد في الوضع الحالي والمستقبلي، ما يقلل رغبتهم في الإنفاق وهو ما يمثل مشكلة بالنسبة للاقتصاد الهندي الذي يعتمد نموه بدرجة كبيرة على الاستهلاك المحلي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن مؤشر بنك الاحتياط "البنك المركزي" الهندي لقياس ثقة المستهلكين في الأوضاع الحالية، تراجع في شهر مارس الماضي إلى 1ر53 نقطة، مقابل 5ر55 نقطة في يناير الماضي.

وتشير قراة المؤشر أقل من 100 نقطة إلى تشاؤم المستهلكين، وأكثر من 100 نقطة إلى تفاؤلهم.

كما تراجع مؤشر قياس الثقة في الأوضاع خلال عام مقبل من 1ر117 نقطة خلال يناير الماضي إلى 8ر108 نقطة خلال مارس الماضي.

وذكر البنك المركزي أن أسباب تشاؤم المستهلكين تتمثل في تدهور الثقة في الوضع الاقتصادي بالهند بشكل عام وكذلك تراجع الثقة بشأن الأجور والأسعار.

وكان مؤشر الثقة في الأوضاع الحالية تراجع إلى أقل مستوى له على الإطلاق في سبتمبر الماضي عندما سجل 9ر49 نقطة.