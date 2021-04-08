الكاظمي: الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة هو الطريق السليم لحل الأزمات

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وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء نتائج الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة بأنها بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق وبما يستحق العراق.

ووصف الكاظمي في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نتائج الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي بأنها " إنجاز جدير أن نهنىء به شعبنا المحب للسلام".

وقال إن "الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، وشعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات".

وكانت الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين عقدت الليلة الماضية برئاسة وزيري خارجية العراق والولايات المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.