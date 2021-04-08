 محمد الشناوي : الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي - بوابة الشروق
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محمد الشناوي : الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:46 م

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن الفريق سيلعب من أجل تحقيق الفوز أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا غدًا، مشددًا على أن الفريق في حالة تركيز شديد استعدادًا للمباراة، لأن الأهلي يلعب دائمًا من أجل الفوز. 

وقال الشناوي إن مباراة سيمبا غدًا مهمة جدا للاعبي الفريق، خاصة أنها أمام منافس قوي وجميع اللاعبين يتعاملون بجدية مع هذه المواجهة لإسعاد جماهير الأهلي.

وأشار الشناوي إلى أنه كان يتمنى الصعود على رأس المجموعة الأولى، لكن الأهم هو أننا حققنا هدفنا في حسم التأهل من السودان.

واختتم الشناوي تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي يسير بخطى ثابتة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكل اللاعبين يركزون من أجل تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى التركيز في المباريات والمنافسات الأخرى المقبلة من أجل حصد المزيد من البطولات.


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