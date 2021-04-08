مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء إطلاق نار بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية

قُتل 5 أشخاص وأصيب آخر جروح؛ جراء إطلاق نار بولاية "ساوث كارولاينا" الأمريكية.

وذكرت الشرطة الأمريكية، وفقا لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم ضبط مشتبه به داخل أحد المنازل القريبة من موقع الحادث، وأنه لا يوجد خطر على المواطنين في الوقت الحالي، إلا أن السلطات لم تفصح عن هويته أو دوافعه.

وتابعت الشبكة أن الحادث وقع داخل أحد المنازل وأن بين القتلى طفلين فيما يرقد المصاب في المستشفى في حالة خطيرة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت مؤخرا عددا من حوادث إطلاق النار المتفرقة في عدة ولايات ما دعا الرئيس جو بايدن إلى دعوة البرلمان إلى سرعة تبني قوانين من شأنها الحد من تلك الظواهر وفرض المزيد من القيود على امتلاك الأسلحة.