ولاية ماهاراشترا الهندية تواجه نقصا في المعدات الطبية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

تواجه عدة مناطق بولاية ماهاراشترا الهندية اليوم الخميس نقصا في أسرة وحدات الرعاية المركزة وأسطوانات الأكسجين اللازمة للمصابين بفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الولاية أسوأ تداعيات لموجة الاصابات الجديدة.

ومن بين حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم و تجاوزت 126 ألفا، تم تسجيل 59 ألفا و907 حالات بالفيروس في ولاية ماهاراشترا.

وقال المسؤول بإدارة الصحة بالولاية براديب فياس، إنه تم إشغال أكثر من 60% من أسرة وحدة الرعاية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا، كما أنه تم إشغال 34% من الأسرة الموصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال فياس، إن المتطلبات للأكسجين في الولاية تساوى تقريبا ما يتم إنتاجه. وطُلب من الحكومة الاتحادية ترتيب الحصول على إمدادات من الولايات الأخرى.

وكانت ولاية ماهاراشترا بؤرة تفشي الوباء في الموجة الأولى، مثلما هو الحال في الموجة الثانية، التي شهدت تفشي بوتيرة أسرع للفيروس.

ومن المقرر أن يجتمع مودي اليوم مع رؤساء وزراء الولايات لمناقشة إجراءات السيطرة على فيروس كورونا.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 12 مليون و928 ألفا و574 حالة.

وسجلت الهند اليوم 685 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 166 ألفا و862 حالة.