السعودية تحتل المركز الثاني عالمياً في مؤشر إبسوس لثقة المستهلك لشهر مارس 2021

احتلت السعودية المركز الثاني عالميا في مؤشر إبسوس لثقة المستهلك لشهر مارس 2021 الصادر عن شركة "إبسوس" بنحو 4ر61 نقطة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7ر45 نقطة.

ويقيس المؤشر 23 سوقا عالميا عبر 4 مؤشرات اقتصادية فرعية، هي: مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، ومؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي، ومؤشر ثقة المستهلك للمناخ الاستثماري، ومؤشر ثقة المستهلك للأمان الوظيفي العام.

وجاءت السعودية في المركز الأول عالميا في مؤشر الوضع الاقتصادي المحلي، وفي المركز الثالث عالميا في القدرات المالية الشخصية، فيما احتلت المركز الثاني في الوضع الاقتصادي العام، كما ذكرت صحيفة "الاقتصادية أونلاين" السعودية مساء الأربعاء.

وجاءت الصين في مقدمة الدول على المؤشر، تلتها السعودية، ثم السويد في المرتبة الثالثة، فالهند في المرتبة الرابعة.