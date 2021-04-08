شهد خالد شعيب محافظ مطروح، توقيع بروتوكولات تعاون بين المحافظة ومركز بحوث الصحراء، والجمعية المركزية وجمعية الرامس لتنمية المراعى، لإدارة صندوق تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بمبلغ مليوني جنيه، كقروض عينيه دوارة لتنمية الثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف ومشروعات للمرأة والخدمات البيطرية وغيرها بشروط ميسرة، وتمول المحافظة الصندوق بمبلغ مليون جنيه، ومليون جنيه أخرى من مشروع تنمية المراعي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، اليوم، برئاسة اللواء خالد شعيب، وبحضور الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور هانى الشاعر مدير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا، والدكتور محمد الدراز المنسق الوطني لمشروع المراعى وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمطروح.

ووجه محافظ مطروح الشكر للقائمين على إدارة وتنفيذ مشروع الأنظمة البيئية لتنمية المراعي بمطروح (HERD)، بمنطقتي أبو مزهود واجعوين، وبالتنسيق مع محافظة مطروح لتحسين مناطق المراعي الطبيعية، من خلال جمع وإكثار بذور النباتات عالية الاستساغة، وحمايتها وتحسين القدرات في الاستفادة من النباتات الطبيعية سواء الرعوية أو الطبيعية، بهدف تنمية الثروة الحيوانية التي تأثرت كثيرا وتناقصت أعدادها خلال السنوات السابقة، من نحو مليون رأس في التسعينيات إلى 400 ألف رأس حالياً.