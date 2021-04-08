سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاه لبنان

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاه الجولان المحتل ومن اتجاه لبنان.