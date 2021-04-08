 سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاه لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاه لبنان

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 1:32 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 1:32 ص

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاه الجولان المحتل ومن اتجاه لبنان.

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