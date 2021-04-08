يونكر يدعو الاتحاد الأوروبي لشراء لقاح «سبوتنيك V» الروسي

دعا رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر الاتحاد الأوروبي إلى شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في حال مصادقة الوكالة الأوروبية للأدوية عليه.

وقال يونكر في تصريح لقناة ORF-2 النمساوية، إنه "عندما تتأكد الوكالة الأوروبية للأدوية من سلامة لقاح "سبوتنيك"، يجب أن نشتريه. والفيروس لا يعرف الحدود، ويجب استخدام أي لقاح فعال بغض النظر عن البلد الذي تم تطويره فيه، إذا كان متوفرا".

وأضاف أنه "من غير الصحيح رفض استخدام اللقاح لأنه منتج في روسيا".

يذكر أن الوكالة الأوروبية للأدوية بدأت بدراسة لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 4 مارس الماضي، وقد تستمر هذه العملية حتى أواخر مايو المقبل.

وبدأت الوكالة الأوروبية بدراسة اللقاح الروسي بعد أن أكدت مجلة "لانسيت" العلمية أن نسبة فاعليته بلغت 91.6%.