الكرملين: ميركل وبوتين قلقان بشأن التوترات الأخيرة في شرق أوكرانيا

أعلن الكرملين اليوم الخميس أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناشدا أطراف النزاع في شرقي أوكرانيا ضبط النفس، وذلك بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وجاء ذلك في بيان الكرملين اليوم بعد مكالمة هاتفية بين ميركل وبوتين أعربا فيها عن قلقهما تجاه وضع النزاع في شرقي أوكرانيا.

وتابع الكرملين أنه تم التشديد خلال المحادثة على ضرورة مواصلة المفاوضات من أجل التنفيذ التام لخطة السلام المتفق عليها في عام 2015 "بوصفها أساسا لا جدال فيه" من أجل إنهاء النزاع.

وبحسب بيانات الكرملين، تحدث بوتين عن "أعمال مستفزة" من جانب أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع بمحاذاة الجبهة في منطقة النزاع.

وأضاف الرئيس الروسي أنه يتعين على الحكومة الأوكرانية في كييف "الالتزام الصارم" بالاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل، والتي يندرج من بينها إجراء حوار مباشر مع الانفصاليين في منطقتي النزاع لوهانسك ودونتسك وإعلان حكم ذاتي للمنطقة. ولكن كلا الطلبين يتم رفضه من الجانب الأوكراني.

وتناول بوتين وميركل أيضا الوضع في سورية وكذلك وضع المعارض الروسي المحتجز في روسيا حاليا أليكسي نافالني، بحسب بيانات الكرملين.