 إيران: العراق أفرج عن 40 إيرانیا كانوا معتقلين لديه - بوابة الشروق
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إيران: العراق أفرج عن 40 إيرانیا كانوا معتقلين لديه

وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية الإيرانية
طهران - د ب أ:
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:24 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:24 ص

أعلن دبلوماسي إيراني، أنه تم الإفراج عن أكثر من 40 إيرانيا كانوا معتقلين في العراق.

ويأتي الإفراج عنهم بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس السلطة القضائية الإيراني إبراهيم رئيسي للعراق وتوقیع مذكرة للتعاون القضائي بین البلدین.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد "سيد موسى علي زاده" القول، إن المحاكم العراقية كانت أصدرت بحقهم عقوبات تتراوح بين السجن لمدة 3 سنوات والسجن المؤبد.

وقال إنه من المقرر أن يصل هؤلاء السجناء إلى البلاد اليوم الخميس، عبر منفذ شلمجة الحدودي بحضور ممثل السفارة الإيرانية في بغداد وكذلك ممثلين عن القضاء العراقي.


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