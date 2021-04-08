موسيماني عن عدم تصدر الأهلي للمجموعة : الصدارة لاتعني حسم البطولة

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن الفريق يسعى إلى الفوز على سيمبا التنزاني، في مباراة الغد رغم حسم التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفوز أمر مهم بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الأهلي جاهز لمباراة الغد، رغم الغيابات والإصابات التي يعاني منها، وهو ما يدفعه إلى منح فرصة لبعض العناصر، وكان يتمنى أن تكون قائمة الفريق مكتملة.

وأضاف: «بالتأكيد تمنيت أن يتأهل الأهلي على رأس المجموعة الأولى، ولكن مباراة فيتا كلوب في القاهرة شهدت أمورًا غير طبيعية أثرت في النتيجة ولكن المهم التأهل».

وواصل موسيماني: «الموسم الماضي تأهل الأهلي خلال الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني لكنه حصل على اللقب في النهاية. الصدارة مهمة لكنها لا تضمن اللقب. التاريخ يقول إن أوائل المجموعات مؤخرًا ودعوا البطولة، والأهلي جاهز ومستعد لمواجهة أي فريق في الدور التالي، والفوز على أي منافس يضيف إلى تاريخ النادي».

وأشار إلى أنه تأكد من ذلك من خلال تجاربه السابقة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فعندما فاز باللقب مع صن داونز كان الفريق قد ودع البطولة قبل أن يعود إليها مرة أخرى بسبب خطأ إداري في نادٍ آخر، وهو ما يعني ضرورة الاستفادة من هذه الدروس.

وأكد موسيماني أن علي معلول لاعب مميز ومهم وغيابه ترك تأثيرًا على الفريق، الذي يفتقد إلى جهوده، لكن غيابه ليس مبررًا لأي تعثر، خاصة أن الفريق حصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية في غيابه.

وأكمل: «كرة القدم لعبة لا يمكن تأكيد شيء فيها بصورة نهائية، وهو ما حدث في مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الساعات الماضية. لا يمكن تحديد منافس مفضل لنا في الدور المقبل، ولكن نتائج الأهلي الأخيرة أمام صن داونز والوداد المغربي تؤكد أنه جاهز لمواجهة أي منافس».

وقال موسيماني في ختام تصريحاته: «نحن النادي الأهلي لدينا ٩ ألقاب إفريقية. الأهلي فريق كبير ونحن ثالث أفضل فريق في العالم ونسعى نحو اللقب العاشر، ونعمل على تطوير أنفسنا بشكل مميز».