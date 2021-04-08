محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الـ14 للخيول العربية بمشاركة 6 دول

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المهرجانات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية فى تكوين الفكر والسلوكيات الإيجابية لدى النشء والشباب.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمهرجان البحيرة الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة بمدينة كوم حمادة، والتى تعد من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة على مستوى الشرق الأوسط ويستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 200 جواد عربي (أول يومين ١٢٠ حصان مشارك بمسابقة الجمال واليوم الثالث ١٠٠ فى مسابقة الأدب) من 6 دول سوريا والعراق والسعودية والإمارات والمغرب وليبيا.

وأعلن محافظ البحيرة انطلاق المهرجان وشهد بعض من فقرات المهرجان والذى تضمن عروضًا ومسابقات لجمال الخيل وأدب الخيل، بحضور عدد من الحكام من دول سوريا والأردن للتحكيم فى مسابقة جمال الخيل وحكام مصريين للتحكيم فى مسابقة أدب الخيل.

كما سلم المحافظ الجوائز والكؤوس لأصحاب المراكز الأولى بمسابقات اليوم الأول للمهرجان.

حضر الافتتاح اللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد واللواء عماد الدكروري رئيس مدينة كوم حمادة وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واللواء أحمد سليمان الرئيس الشرفى للمهرجان ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ومواطني وأصحاب الجياد المشاركة فى المسابقات.