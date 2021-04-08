أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 9.36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ269 ألفا و750 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، 8 أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 13 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا وصل إلى 3.33 مليون إصابة، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 76 ألفا و37 حالة.

ومر نحو عام و9 أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.