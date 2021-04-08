أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 15.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وفي سياق متصل، وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 94ر2 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 77 ألفا و755 حالة.

ومضى قرابة عام وعشرة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.