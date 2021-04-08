السعودية تكشف عن مشروع سياحي يتيح للزوار الإقامة في مناطق تاريخية مجهولة

كشفت السعودية، اليوم الأربعاء، عن عزمها إنشاء مشروع سياحي فريد شمال غرب المملكة بالقرب من البحر الأحمر، يتيح للزوار الإقامة الفندقية في قلب مناطق تاريخية غامضة، سكنتها عدة حضارات قديمة ولم يصلها السياح من قبل.

ويحمل المشروع اسم "رحلة عبر الزمن"، ويقوم على إنشاء 5 مراكز ثقافية في 5 مواقع تاريخية في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة في شمال غرب المملكة، حيث نشأت عدة حضارات في المنطقة قبل آلاف السنين، وما زالت بعض آثارها باقية للآن.

وستقام المراكز الخمسة التي تستهدف مليوني زائر سنويًا، على امتداد 20 كيلو مترًا في كل من البلدة القديمة جنوبًا، مرورًا بمركز واحة دادان، وواحة جبل عكمة، والواحة النبطية، وصولًا إلى مدينة الحجر الأثرية شمالًا.

وسيربط قطار العُلا السياحي، مطار العُلا الدولي مع المراكز الخمسة التي يقول القائمون عليها إنها ستكون معالم ثقافية تعكس الطبيعة والتضاريس التي تميّز تلك المنطقة الجغرافية التي ستشهد أيضًا تأهيل 10 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء، بما يسهم بزيادة الغطاء النباتي الطبيعي.

ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحل المشروع بنهاية العام 2023، ليبدأ باستقبال الزوار، والسياح، وهواة التاريخ والحضارات القديمة التي استوطنت واحات العُلا المتنوعة على مدار أكثر من 7 آلاف عام من التاريخ البشري.