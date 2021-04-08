ولي عهد أبوظبي يستقبل الدبيبة ويؤكد دعم بلاده للسلطة التنفيذية بليبيا

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أكدت الإمارات دعمها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات ليل الأربعاء/الخميس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الذي يقوم بزيارة عمل للإمارات.

واطلع ولي عهد أبوظبي من الدبيبة على آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة مؤسسات الدولة لانطلاق عملية التنمية والبناء والتحضير للانتخابات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بن زايد قوله إن "العلاقات بين الإمارات وليبيا علاقات أخوية وراسخة، ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة شعبينا الشقيقين".

وهنأ ولي عهد أبوظبي الدبيبة على نيل ثقة مجلس النواب "ما يهيئ الظروف الملائمة لعمل الحكومة وأدائها مسؤولياتها في أجواء إيجابية ومشجعة".

وبحث الجانبان علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وليبيا في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية وفرص تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والتقدم والازدهار.

وقال ولي عهد أبوظبي إن "دولة الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي ومع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية".

من جانبه، أكد الدبيبة أن ليبيا تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الإمارات وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك وإقامة شراكات استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والاستفادة من تجربتها التنموية "الناجحة والملهمة" لما فيه خير البلدين.

وعبر الدبيبة عن تطلع بلاده لموقف دولي موحد تجاه ليبيا وفق المصالح المشتركة وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها.