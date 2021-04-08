الجيزة: غلق محور روض الفرج جزئيا لرفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية

أعلنت محافظة الجيزة غلق محور "روض الفرج" جزئيًا لرفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية بالاتجاهين بواقع 5 فواصل عرضية بطول ما يقرب من 200 متر نطاق المحافظة تحديدًا (أعلى جزيرة الوراق).



وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الخميس - أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي للمحور بالاتجاهين في الموقع المشار إليه على بعد ما يقرب من 100 متر من كوبري "تحيا مصر" بالتناوب، حيث يتم غلق 3 حارات مرورية وترك 3 حارات مرورية لحركة سير المركبات في كل اتجاه بدون تعطيل حركة المرور.



وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق المحور جزئيًا لمدة 4 أيام ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.



ولفتت إلى أن الشركة المنفذة قامت بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.