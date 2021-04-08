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ارتفاع معدل التضخم في هولندا إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهرا

علم هولندا
علم هولندا
أمستردام - د ب أ:
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:34 ص

أظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي للإحصاء في هولندا، اليوم الخميس، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد خلال شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهرا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 1.8% في الشهر السابق عليه.

وكانت آخر مرة وصل فيها معدل التضخم إلى هذا المستوى في ديسمبر 2019.

وارتفعت أسعار الوقود في هولندا خلال الشهر الماضي بنسبة 10.7% في حين تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 2.4%. كما ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 2.7% في حين تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 1.3% خلال الشهر الماضي.

وبلغ معدل التضخم السنوي في هولندا، وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي، 1.9% سنويا في مارس الماضي وهو نفس مستواه خلال الشهر السابق عليه.


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