 الأرجنتين تفرض قيودا جديدة وسط موجة ثانية من جائحة كورونا - بوابة الشروق
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الأرجنتين تفرض قيودا جديدة وسط موجة ثانية من جائحة كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 4:49 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 4:49 ص

أعلنت الحكومة الأرجنتينية، الأربعاء، عن فرض قيود جديدة في البلاد، بينها حظر التجوال ليلا، في وقت تشهد فيه البلاد موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، وهو نفسه في العزل حاليا بعد أن ثبتت إصابته بـ "كوفيد 19" الأسبوع الماضي ، إن الإجراءات الجديدة ستطبق بدءا من غد الجمعة وستستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

ومن بين الإجراءات ، حظر التجوال بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وإغلاق الحانات والمطاعم بعد الساعة 11 مساء.

وسيتم السماح للأسر فقط بالتجمع في منازل خاصة ، ولن يُسمح بعد الآن بالتجمعات الخارجية لأكثر من 20 شخصا.

وسيُسمح فقط للعاملين في القطاعات الأساسية بالسفر بوسائل النقل العام المحلية.

وسجلت الأرجنتين الأربعاء عددا قياسيا من الإصابات بلغ 22 ألفا و39 حالة، مما يرفع الإجمالي إلى نحو 4ر2 مليون إصابة. وتوفي نحو 57 ألف شخص حتى الآن بسبب إصابتهم بكورونا.

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