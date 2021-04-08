منع سفير ميانمار في بريطانيا من دخول مبنى السفارة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مُنع سفير ميانمار في المملكة المتحدة "كياو زوار مين"، من دخول مبنى السفارة بوسط لندن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أنه جرى منع السفير من الدخول لمبنى السفارة مساء أمس الأربعاء.

وقال السفير إن جيش ميانمار يدير "انقلابا"، مضيفا لصحيفة "تلجراف" البريطانية: "هم يرفضون دخولي لمبنى السفارة. هم يقولون إنهم تلقوا تعليمات من العاصمة لذلك يرفضون دخولي".

وأضاف: "هذا انقلاب. هذه المملكة المتحدة، نحن لسنا في ميانمار. هم لا يستطعيون فعل ذلك. الحكومة البريطانية لن تسمح بذلك وسوف ترون".

وقال المتحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية أمس: "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد حدوث واقعة في سفارة ميانمار بلندن".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قد ذكرت الشهر الماضي أن السلطات في ميانمار استدعت "زوار مين" عقب أن تحدث ضد الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير الماضي، وطالب بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد المحتجزة أون سان سو تشي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أدان الاطاحة بالحكومة المنتخبة في ميانمار.

وأشاد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، في 8 مارس الماضي بشجاعة وبطولة سفير ميانمار في الدفاع عن الحق.

وقال: "نحن نشاركه في دعوته بالافراج الفوري عن أون سان سو تشي والرئيس وين مينت والعودة للحكم الديمقراطي".