الرئيس العراقي يصادق على قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي

صادقَ الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي.



وقال الرئيس العراقي، خلال مراسم المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي، إن "المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة" .



وأكّد "ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم".



وشدد على أن "إقرار الموازنة يعد خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".



وبحسب قانون الموازنة للعام الحالي، الذي تم التصويت عليه في البرلمان، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129ترليون دينار عراقي ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 ترليون دينار عراقي ، فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.



كما تضمن قانون الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي بـ1450 دينارا لكل دولار أمريكي.