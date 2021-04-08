تايلاند تسجل 405 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند 405 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 30 ألفا و310 حالات.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 95 وفاة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من جائحة كورونا في تايلاند تخطى حاجز الـ 28 ألف حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة حتى الآن 2114 حالة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات الصحية بالعاصمة "بانكوك" اعتزامها فتح مستشفى ميداني جديد؛ في الوقت الذي يحذر فيه المسئولون من زيادة كبيرة محتملة في عدد المصابين الجدد.