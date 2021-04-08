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أنقرة تدين تصريحات مسؤول يوناني ضد تركيا وأردوغان

علم تركيا
علم تركيا
رويترز
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 6:54 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 6:54 ص

دانت وزارة الخارجية التركية تصريحات ميلتياديس فارفيتشيوتيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان معتبرة أنها "غير أخلاقية".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الجانب اليوناني تعمد بإصرار مواصلة الخطابات والأعمال المستفزة التي تزيد التوتر ضد تركيا، وزج فارفيتشيوتيس نحو الواجهة لهذا الغرض، في وقت يشهد اتخاذ خطوات جديدة لضمان استمرار الحوار بين البلدين نتيجة لجهود تركيا".

وأضافت: "ندين بشدة التصريحات غير الأخلاقية لنائب وزير الخارجية اليوناني حول بلدنا ورئيسنا في مقابلة مع قناة تلفزيونية، التي لا تتماشى مع الأعراف السياسية والدبلوماسية".

ودعت أنقرة القيادة السياسية اليونانية إلى "تحمل مسؤولية خطاباتها حيال تركيا وإلى الصدق والتعقل من أجل إعادة تفعيل قنوات الحوار بين البلدين".

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