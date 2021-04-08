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أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس تسجيل اليابان لفائض في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 916ر2 تريليون ين (6ر26 مليار دولار) بتراجع نسبته 7ر4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وتجازوت قيمة الفائض توقعات المحللين التي كانت 966ر1 تريليون ين مقابل فائض قدره 8ر646 مليار ين خلال يناير الماضي.

وتراجعت صادرات اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 4% سنويا إلى 075ر6 تريليون ين في حين زادت الواردات بنسبة 8ر11% إلى 551ر5 تريليون ين ليصل الفائض التجاري إلى 2ر524 مليار ين بانخفاض نسبته 6ر61% عن الشهر نفسه من العام الماضي.