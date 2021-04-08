أمريكا تفرض عقوبات على شركة في ميانمار بسبب قمع الاحتجاجات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات على شركة مايانما جيمز انتربرايز، وهي كيان مملوك للدولة في ميانمار والمسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلقة بالأحجار الكريمة في أرجاء البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بيان أمريكي القول إن الأحجار الكريمة هي مورد اقتصادي رئيسي للنظام العسكري الذي يقوم بقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

ومنذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، قمع الجيش المظاهرات بعنف، واعتقل نحو 2850 شخصا، وفقا للرابطة المساعدة للسجناء السياسيين، وهى منظمة غير ربحية.

وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 598 شخصا قتلوا، بينهم 48 طفلا .

واستمرت المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في أنحاء البلاد اليوم، وشهدت مدينتني ماندالاي ويانجون مظاهرات جديدة ضد الصين، حيث يتهمها المتظاهرون بدعم الجيش.